Türkiye Kupası’nda süper heyecan

Giriş: 26.10.2021 07:00
ZİRAAT Türkiye Kupası, Türkiye'yi kucaklamaya devam ediyor. Büyük heyecan ise yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor… 3 gün sürecek olan ve Süper Lig ekiplerinin de dahil olduğu 3. tur mücadelesinde maçlar Türkiye'nin dört bir yanından naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanacak. Bugün oynanacak 8 karşılaşmanın 4'ü A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Günün programı şöyle: 13.00: Ankaragücü-Somaspor, 14.00: Boluspor-Çarşamba, Akhisarspor- Bergama Bld, Amed Sportif Faaliyetler- Tarsus İdmanyurdu, Eyüpspor- Bucaspor 1928, 15.30: Altay-Bld Derince, 18.00: Samsunspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor, 20.45: Adanaspor-Adıyaman.

GİRESUNSPOR BAY GEÇİYOR
Kastamonu ilinde yaşanan ve ülkemizi yasa boğan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'na katılamayan GMG Kastamonuspor ile eşleşen Süper Lig ekibi GZT Giresunspor bu turu bay geçecek.

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