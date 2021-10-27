Kayserispor, uzatmalarda turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Artvin Hopaspor'u uzatmalarda 3-0 mağlup ederek, 4. tura çıkmaya hak kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
29. dakikada orta sahadan atağa geçen Kayserispor'da Miguel Cardoso'nun vurduğu top auta çıktı.
40. dakikada sağ kanattan Ramazan Civelek'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mane'nin şutu dışarı gitti.
56. dakikada ceza sahası içinde ara pas ile buluşan Hopasporlu Ufuk Ayaydın'ın vuruşu ile top kaleci Cenk'in kucağında kaldı.
96. dakikada rakibine doğru orta sahadan hareketlenen Attamah'ın şutunu kaleci Murat kurtardı.
106. dakikada Kayserispor'un atağını uzaklaştırmak isteyen Yakup Kayış, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 1-0
108. dakikada ceza sahası içinden gelen ara pasla buluşan Miguel Carlos, topu ağlara gönderdi. 2-0
116. dakikada rakiplerinden sıyrılan Mustafa Pektemek, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0
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