Sakaryaspor altın buldu

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor, sahasındaki mücadelede 3. Lig'den Karaköprü Belediyespor'u son dakikada bulduğu kafa golüyle 2-1 yenerek 4. tura çıktı. Tatangalar, 22'de Hurşit'in serbest vuruştan attığı jeneriklik golüyle öne geçti. Ancak 15 dakika sonra Şanlıurfa temsilcisinde Emre Karadağ, kaleci Fatih Gülmez'in önde olduğunu görüp 30 metreden avladı. Karşılıklı ataklarla geçen maçta 90+6''da Sakaryaspor, Serkan Odabaşoğlu'nun güzel kafa vuruşuyla maçı kazanarak bir üst tura yükselmeyi başardı.



İŞTE 4. TURA ADINI YAZDIRAN TAKIMLAR:

Ankaragücü, Amed Sportif, Akhisarspor, Boluspor, Eyüpspor, Altay, Samsunspor, Adanaspor, 52 Orduspor, Hekimoğlu Trabzon, Van Spor, Kocaelispor, Mardin Fosfat, Arnavutköy Belediye, Ağrı 1970, Ankara Demirspor, Kırşehir Bld, Kahta 02, Serik Bld, Uşak Spor, Afyonspor, Bodrumspor, Iğdır FK, Bandırmaspor, Ankaraspor, İstanbulspor, Menemenspor, Osmaniyespor, Sarıyer, Manisa FK, Denizlispor, Alanya Kestel, Şanlıurfa, Nazilli Belediyespor, Bursaspor, Kayserispor, Ümraniyespor, Altınordu, Gençlerbirliği, 68 Aksaray Bld, Giresunspor, Sakaryaspor, Antalyaspor.



KURA ÇEKİMİ 2 KASIM SALI GÜNÜ RİVA'DA

ZIRAAT Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi 2 Kasım Salı günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşecek. Saat 15.00'te başlayacak kuraya 3. turu geçen 44 takımın yanı sıra Süper Lig'den gelecek 8 takım ile beraber toplamda 52 takım yer alacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçlar, 30 Kasım / 1-2 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.