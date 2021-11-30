Bursaspor kupada uzatmalarda turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Bursaspor, TFF 2. Lig ekibi Kırşehir Belediyespor'u normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek, 5. tura yükseldi.
BURSASPOR: 2 - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: 1
Stat: Bitci Timsah
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kurtuluş Aslan, Anıl Küçükkaraca
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Onur Atasayar, Taha Altıkardeş, Zalazar, Uğur Kaan Yıldız, Ofosu (Dk. 46 Acolatse), Kerem Şen (Dk. 46 Hasan Ayaroğlu), Vefa Temel (Dk. 66 Capan), Bruno (Dk. 66 Jorquera), Tuğbey Akgün (Dk. 95 Eren Güler), Tim Matavz (Dk. 76 Batuhan Kör)
Kırşehir Belediyespor: Bekir Demircan, Oğuz Özden, Fatih Çiplak, Mehmet Eksik (Dk. 111 Tarık Kurt), Mert Ilıman (Dk. 91 Hakan Erçelik), Can Muhammet Vural, Zihni Temelci, Sırat Yeşilördek (Dk. 111 Erbay Eker), Savaş Yorulmaz (Dk. 53 Emre Pehlivan), Ozan Karabacak (Dk. 72 Tuğay Adamcıl), Serhat Yeşilördek (Dk. 72 Volkan Kılıç)
Goller: Dk. 37 Ozan Karabacak (Kırşehir Belediyespor), Dk. 82 Onur Atasayar, Dk. 103 Batuhan Kör (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 61 Sırat Yeşilördek, Dk. 80 Oğuz Özden, Dk. 90 Can Muhammet Vural, Dk. 120 Erbay Eker (Kırşehir Belediyespor), Dk. 114 Capan (Bursaspor)
İŞTE MAÇIN GOLLERİ!GOL | Bursaspor 0-1 Kırşehir Belediye Spor GOL | Bursaspor 1-1 Kırşehir Belediye Spor GOL | Bursaspor 2-1 Kırşehir Belediye Spor
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