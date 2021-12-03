İşte futbol böyle güzel

Süper Lig'de Giresunsporlu Champness'ın Beşiktaş kalecisi Mert Günok'un sakatlanıp yerde yatmasına rağmen gol attığı pozisyon çok tartışılmış ve fair play ruhuna aykırı bulunmuştu. Ve dün Ziraat Türkiye Kupası'nda futbolseverler A Spor ekranlarından fair play adına birbirinden güzel hareketler izledi. 1- İ.H.Konyaspor-Silahtaroğlu Van Spor: 3-1... İlk yarıda ev sahibi ekipten Oğulcan sakatlanınca oyunun durması için işaret etti. Vansporlu futbolcular da buna uydular ancak atağı sürdüren Rahmanovic'in ortası defansa çarpıp gol oldu. Santra ile birlikte yeşil-beyazlı oyuncular da Hamza'ya kaleyi açtılar ve durum 1-1'e geldi. Maçı Konyaspor 3-1 kazanıp turu aldı. 2- Giresunspor-Ankara Demirspor: 4-2. Demirspor kalecisi Ömercan'ın ceza alanı dışında sakatlandığını gören Çekdar Orhan topu boş kale yerine taca attı. 3- Yine aynı maçta Giresunspor kalecisi Onurcan Piri, sakatlanan ve sedye istenen takım arkadaşı Erol Can'ı kucağına alarak taşıdı.



BOŞ KALEYE BAKMADI BİLE

7'nci dakikada Ankara Demirspor kalecisi Ömercan'ın sakatlandığını gören Çekdar Orhan, topu boş kale yerine taca yollamayı tercih etti.

Giresunspor kalecisi Onurcan Piri, sakatlanan ve sedye istenen takım arkadaşı Erol Can Akdağ'ı kucağına alarak dışarıya çıkarmak istedi.