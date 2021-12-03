Ziraat Türkiye Kupası’nda 5.tur kuraları bugün A Spor’da çekiliyor

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu Kura Çekimi bugün saat 11.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Bu turda; geçen sezon Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve DG.Sivasspor ile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 ekip mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak 5. tur müsabakaları; 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde yapılacak.
TUR ATLAYAN TAKIMLAR
Kasımpaşa
RH Bandırma
Mardin 1969
Afjet Afyon
Bursaspor
Altay
Bodrumspor A.Ş.
Adana Demirspor
Antalyaspor
Ankaraspor
68 Aksararay Bld
Yılport Samsunspor
Altaş Denizlispor
Beypiliç Boluspor
Vavacars F.Karagümrük
Kocaelispor
Aytemiz Alanyaspor
Yukatel Kayserispor
Atakaş Hatayspor
GZT Giresunspor
Ümraniyespor
Menemenspor
Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
Göztepe
Konyaspor
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