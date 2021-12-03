Ziraat Türkiye Kupası’nda 5.tur kuraları bugün A Spor’da çekiliyor

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu Kura Çekimi bugün saat 11.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.Bu turda; geçen sezon Süper Lig'i ilk 5 sırada bitirenveile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 ekip mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak 5. tur müsabakaları; 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde yapılacak.KasımpaşaRH BandırmaMardin 1969Afjet AfyonBursasporAltayBodrumspor A.Ş.Adana DemirsporAntalyasporAnkaraspor68 Aksararay BldYılport SamsunsporAltaş DenizlisporBeypiliç BolusporVavacars F.KaragümrükKocaelisporAytemiz AlanyasporYukatel KayserisporAtakaş HataysporGZT GiresunsporÜmraniyesporMenemensporAnkaragücüYeni MalatyasporGöztepeKonyaspor