Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda 28 Aralık Salı ve 29 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Giriş: 27.12.2021 12:01 Güncelleme: 27.12.2021 12:03

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:

28 ARALIK SALI
13.00 Kasımpaşa-Kocaelispor: Burak Şeker
15.00 Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor: Burak Pakkan
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor: Fırat Aydınus
18.30 Trabzonspor-Beypiliç Boluspor: Tugay Kaan Numanoğlu
21.00 Galatasaray-Altaş Denizlispor: Volkan Bayarslan

29 ARALIK ÇARŞAMBA
13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969: Oğuzhan Çakır
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor: Bülent Birincioğlu
18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler
21.00 Fenerbahçe-Afjet Afyonspor: Turgut Doman

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