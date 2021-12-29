Aslan’dan acı veda

Yeterli oyuncusu olmadığı için 16 kişi ile maça çıkan Denizli penaltılarda 6-5 kazanıp İstanbul'dan son 16 turu biletiyle ayrıldı



'MAÇI NEDEN BİTİRMEDİN!'

6 dakikalık uzatmaya rağmen 90+9'da gelen Denizlispor golü sonrasında Fatih Terim, kulübeden fırlayıp sinirle maçın orta hakemi Volkan Bayarslan'a doğru gitti. "Maçı neden bitirmedin?" diye bağıran deneyimli teknik adamı yardımcısı Necati Ateş tutarak orta hakemin yanına ulaşmasını engelledi.



'PENALTILAR BENIM' DEDIM

KARŞILAŞMADA 19 kurtarışa imza atarak maçın adamı olan Abdulkadir Sünger, kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. 21 yaşındaki genç kaleci, "Penaltılara gidince 'Penaltılar benim' dedim. 5. penaltıyı bana attırdı hoca. Bir tane de kurtardım. Çok mutluyum Kazanmamız gerekiyordu. 6 maçlık bir yenilgi serimiz vardı, izine mutlu çıkıp mutlu dönmek istiyorduk. Ben de iyi oynadım. Goller yedik ama toparlanmasını bildik" dedi.



BİR KALECİ TUTTU, BİR KALECİ YATTI!

90 dakikada dengeleri iki takımın kalecileri değiştirdi… Bu sezon 3. kez forma giyen Abdulkadir Sünger maç boyunca kalesinde devleşirken toplamda 18 kurtarışa imzasını attı ve son olarak da Oğulcan'ın penaltısında gole izin vermeyip turu getirdi. G.Saray cephesinde ise İsmail Çipe'ye tepki vardı. Çipe, 90 dakikada 4 kurtarış yaparken taraftar statta ıslıklarla, sosyal medyada ise eleştirileri ile oyuncuyu yerden yere vurdu.



TARAFTARDAN TEPKİ: ADAM GİBİ OYNAYIN

DENIZLI'NİN 90+9'daki golü sonrasında G.Saray taraftarı, kendi oyuncularını protesto etti. Tribünlerden ıslık sesleri yükselirken, "Sami Yen hakkını size helal etmiyor!", "Sabrımız taşıyor adam gibi oynayın!", "Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese", "Taçsız Kral Metin Oktay tek aşkıydı G.Saray" tezahüratları yapıldı.



UTANÇ VERİCİ!

KAPTAN Ömer Bayram sonucu "Utanç verici" olarak yorumladı: "O kadar çok pozisyona girdik ki, 10 bile olurdu. Sonuca bakınca hikâye anlatıyorum. Utanç verici bir skor. Camiadan özür diliyoruz."