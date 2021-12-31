Türkiye Kupası’nda dün

Bandırmaspor'dan Malatya'ya ağır darbe

SPOR Toto 1.Lig ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor, deplasmanda Süper Lig'de zor günler yaşayan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti ve ZTK'da son 16'ya kaldı. 9'da Doğan ve 37'de Keny'nin golleri ile 2-0 öne geçen konuk ekip karşısında Malatyaspor 41'de Mustafa Eskihellaç ile farkı bire indirdi: 1-2. Bandırmaspor 55'te Doğan Can ile farkı tekrar ikiye çıkardı: 1-3. Malatyaspor 89'da Adem Büyük ile bir gol daha bulsa da 90 dakika sonunda Bandırmaspor turu geçen taraf oldu.



Konyaspor fırtınası kupada da sürüyor

SÜPER Lig'in flaş ekibi İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek, ZTK'da son 16 turuna yükseldi. İlk yarısı golsüz biten maçta 49'uncu dakikada gelişen kontratakta kaleci ile karşı karşıya kalan Michalak, yeşil-beyazlıları 1-0 öne geçirdi. 58. dakikada Serdar Gürler'in ortasını Beşiktaş galibiyetinin kahramanı Ahmed Hassan kafayla ağlara yolladı ve mücadelenin skorunu belirledi.



Kayserispor 2021'i dört golle uğurladı

ZIRAAT Türkiye Kupası'ndaki sürprizler akımına uymayan Kayserispor, TFF 3 . Lig ekibi 68 Aksarayspor'u 4-0 yenerek 2021'i hem ligde hem de kupada mutlu kapattı. Sarı-kırmızılı takımın gollerini 5. dakikada penaltıdan İbrahim, 28'inci dakikada Gökhan, 84'te Cardoso ve 88'de Gavranovic kaydetti. Kayserispor'un ara transfer için prensipte anlaştığı İtalyan futbolcu Andrea Bertolacci de maçı tribünden izledi.



Yiğido, James ile tur biletini kaptı

SÜPER Lig'de 5 maçlık yenilmezliğini Kayseri deplasmanında (3-0) bırakan Sivasspor, Türkiye Kupası'nda kaza yapmadı. Yiğidolar, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek tur biletini aldı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 18 ve 56. dakikalarda Leke James kaydederken, Ankara ekibinin tek golünü Şahverdi Çetin kaydetti.



İşte son 16'ya kalan takımlar

ZIRAAT Türkiye Kupası'nın 5. tur maçlarında 14 takım bir üst tura çıkmayı başardı. Kasımpaşa, Hatayspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Denizlispor, Alanyaspor, Karagümrük, Adana Demir, Göztepe, F.Bahçe, Bandırmaspor, Kayserispor, Konyaspor ve Sivasspor adını son 16 turuna adını yazdıran ekipler oldu. Karşılaşmalar 8-9-10 Şubat 2022'de tek maç usulüne göre oynanacak. Aynı zamanda VAR sistemi de bu turda uygulanmaya başlanacak.