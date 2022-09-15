Ağrı 1970 Spor gol yağmuruyla turladı

ZİRAAT Türkiye Kupası 1. tur maçında 3. Lig takımı Ağrı 1970 Spor, deplasmanda amatör lig ekibi 12 Bingölspor'u gol yağmuruna tuttu: 10-1… Burak Seres (3) ile Murat Torun'un (3) hat-trick yaptığı mücadelede konuk takımın diğer gollerini Ahmet Kutlu (2), Muhammed Emin ve Ahmet Sevinç attı. Bingöl'ün tek sayısı Yasin Aleci'den geldi. Rakibini 10-1 gibi çok farklı deviren Ağrı, tarihi bir skor elde ederek adını 2. tura yazdırmayı başardı.