Ağrı 1970 Spor gol yağmuruyla turladı

Giriş: 15.09.2022 07:03
ZİRAAT Türkiye Kupası 1. tur maçında 3. Lig takımı Ağrı 1970 Spor, deplasmanda amatör lig ekibi 12 Bingölspor'u gol yağmuruna tuttu: 10-1… Burak Seres (3) ile Murat Torun'un (3) hat-trick yaptığı mücadelede konuk takımın diğer gollerini Ahmet Kutlu (2), Muhammed Emin ve Ahmet Sevinç attı. Bingöl'ün tek sayısı Yasin Aleci'den geldi. Rakibini 10-1 gibi çok farklı deviren Ağrı, tarihi bir skor elde ederek adını 2. tura yazdırmayı başardı.

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