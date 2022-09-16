Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte ikinci tur eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı yaşandı. İkinci eleme turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
İkinci eleme turunda 58 takım seri başı sistemine göre eşleşti. İkinci tur müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
İkinci eleme turu maçları 27-28-29 Eylül'de oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER:
İnegölspor - Ağrı 1970 Spor
Kırklarelispor - Siirt Özel İdaresi
Eskişehirspor - 1984 Muşspor
Pazarspor - Mazıdağı Fosfatspor
Kırşehir FK - Kilis Belediyespor
Ankaraspor - Kepez Belediyespor
Sarıyer - Tepecikspor
Çatalcaspor - Sapanca Gençlikspor
Nazilli Belediyespor - Şile Yıldızspor
Serik Belediyespor - Kelkit Belediyespor
Şanlıurfaspor - Karşıyaka
Niğde Anadolu FK - Yomraspor
Belediye Derincespor - Amasyaspor
Balıkesirspor - Hacettepe
Ankara Demirspor - Karaman FK
Adıyaman FK - Bartınspor
Ergene Velimeşespor - Elazığ Karakoçan FK
Kastamonuspor - Nevşehir Belediyespor
Uşakspor - Malatya Arguvanspor
Zonguldak Kömürspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler
Afyonspor - Eynesil Belediyespor
Somaspor - Efelerspor FK
Bursaspor - Boyabatspor
1922 Konyaspor - Karaköprü Belediyespor
Kuşadasıspor - Bulvarspor
Menemen FK - Bigaspor
Kocaelispor - Ayvalıkgücü Belediyespor
Etimesgut Belediyespor - Yalovaspor
Diyarbekirspor - Kars 36
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.