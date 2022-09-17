Kupa şöleninde 2. perde

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tam gaz sürüyor. Organizasyonda 2. tur eşleşmeleri dün Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kurayla belli oldu. TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, diğer üyeler ve yetkilileri hazır bulundu. A Spor'dan naklen ekranlara gelecek maçlarda 58 takım kısasıya mücadele verecek. Müsabakalar 27-28 ve 29 Eylül tarihleri arasında tek eleme sistemine göre oynanacak.



İŞTE EŞLEŞMELER



İnegölspor-BC Group Ağrı 1970

W. Kırklareli-Siirt İl Özel İdaresi

Eskişehirspor-Muş 1984 Muşspor

Pazarspor-Mazıdağı Fosfatspor

Kırşehir FK-Kilis Belediyespor

Ankaraspor-Kepez Belediyespor

Sarıyer-Büyükçekmece Tepecik

Çatalcaspor-B. Sapanca Gençlik

Nazilli Bld-GP Şile Yıldızspor

Serik Bld-1954 Kelkit Bld

Şanlıurfaspor-Karşıyaka

Niğde Anadolu FK-Yomraspor

Bld Derincespor-Amasyaspor FK

Bİ. Balıkesirspor-Hacettepe 1945

Ankara Demirspor-Karaman FK

Adıyaman FK-Bartınspor

E. Velimeşe-Elazığ Karakoçan FK

GMG Kastamonu-Nevşehir Bld

Uşakspor-Malatya Arguvan

Zonguldak Kömür-Gümüşhane SF

Afyonspor-Amberçay Eynesil Bld

Somaspor-Efeler 09 Spor FK

Bursaspor-Boyabat 1868

1922 Konyaspor-K. Karaköprü Bld

Kuşadasıspor-Bulvarspor

Menemen FK-Bigaspor

Kocaelispor-Ayvalıkgücü Bld

Etimesgut Bld-Yalovaspor

Diyarbekirspor-Kars 36