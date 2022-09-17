Kupa şöleninde 2. perde

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tam gaz sürüyor. Organizasyonda 2. tur eşleşmeleri dün Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kurayla belli oldu. TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, diğer üyeler ve yetkilileri hazır bulundu. A Spor'dan naklen ekranlara gelecek maçlarda 58 takım kısasıya mücadele verecek. Müsabakalar 27-28 ve 29 Eylül tarihleri arasında tek eleme sistemine göre oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
İnegölspor-BC Group Ağrı 1970
W. Kırklareli-Siirt İl Özel İdaresi
Eskişehirspor-Muş 1984 Muşspor
Pazarspor-Mazıdağı Fosfatspor
Kırşehir FK-Kilis Belediyespor
Ankaraspor-Kepez Belediyespor
Sarıyer-Büyükçekmece Tepecik
Çatalcaspor-B. Sapanca Gençlik
Nazilli Bld-GP Şile Yıldızspor
Serik Bld-1954 Kelkit Bld
Şanlıurfaspor-Karşıyaka
Niğde Anadolu FK-Yomraspor
Bld Derincespor-Amasyaspor FK
Bİ. Balıkesirspor-Hacettepe 1945
Ankara Demirspor-Karaman FK
Adıyaman FK-Bartınspor
E. Velimeşe-Elazığ Karakoçan FK
GMG Kastamonu-Nevşehir Bld
Uşakspor-Malatya Arguvan
Zonguldak Kömür-Gümüşhane SF
Afyonspor-Amberçay Eynesil Bld
Somaspor-Efeler 09 Spor FK
Bursaspor-Boyabat 1868
1922 Konyaspor-K. Karaköprü Bld
Kuşadasıspor-Bulvarspor
Menemen FK-Bigaspor
Kocaelispor-Ayvalıkgücü Bld
Etimesgut Bld-Yalovaspor
Diyarbekirspor-Kars 36
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