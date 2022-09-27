Kupa coşkusunda 2. perde

Giriş: 27.09.2022 06:59
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı bugün oynanacak 6 maçla başlayacak, 3 karşılaşma da A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Açılış mücadelesinde saat 13.00'te İnegölspor, Ağrı 1970'i konuk ederken A Spor'dan bu karşılaşma izlenebilecek. 14.30'da Ankaraspor-Kepez Bld. ve Zonguldak Kömür-Gümüşhane maçları oynanacak. 15.00'te Kocaelispor- Ayvalıkgücü mücadelesi A Spor'dan ekranlara gelirken Soma-Efeler 09 da aynı saatte başlayacak. Günün son müsabakası ise Balıkesirspor ile Hacettepe 1945 arasında 17.30'da oynanacak, A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek.

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