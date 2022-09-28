Ağrıspor pes etmedi

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında TFF 3. Lig ekibi Ağrı 1970 Spor, 2. Lig'den İnegölspor'u geriye düştüğü maçta uzatmada 2-1 ile devirdi. İlk tur mücadelesinde 12 Bingölspor'a 10 gol atarak sükse yapan Ağrı, İnegöl karşısında 19. dakikada Batuhan Salman'ın sayısı ile devreyi yenik kapattı. Ancak ataklarını sıklaştıran Doğu ekibinde, 70'te yaşanan karambolde Muhammet Mustafa Gundak eşitliği sağladı: 1-1. Uzatmaların 119. dakikasında gelişen Ağrı atağında ceza sahasına giren Emre Yaşar'ın vuruşu galibiyeti getirirken, konuk takım da son anlardaki golle tur sevinci yaşadı: 1-2.



HEYECAN A SPOR'DA 4 MAÇLA SÜRECEK

ZİRAAT Türkiye Kupası 2. turunda şölen devam ediyor. Heyecan bugün toplam 19 maçla sürecek. 13.00'te Kastamonu-Nevşehir Belediye, 15.00'te Kırklareli-Siirt İl Özel İdaresi, 17.30'da Şanlıurfaspor-Karşıyaka ve 20.00'de Bursaspor-Boyabat 1868 karşılaşmaları A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.



KOCAELİ'NDEN KUPAYA VEDA

GEÇMIŞTE iki kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Kocaelispor, kötü günler geçiriyor. 2. Lig'de mücadele eden Körfez ekibi, Ayvalıkgücü Belediyespor'a 4-1 boyun eğerek organizasyona ikinci turda havlu attı. Goller; Hami Baytar, Veysel Ünal, Kemal Akbaba ve Celal Baver'den geldi. Kocaeli'nin tek sayısını Mertan Caner attı.



ANKARA GOL ŞOVLA TURLADI

KUPANIN 2. Lig temsilcilerinden Ankaraspor, evinde Kepez Belediye'yi 5-2 yenerek bir üst tura çıktı. Berat'ın penaltısıyla geriye düşen Başkent ekibi, üst üste Oğuzhan, Berk (3) ve Bahattin ile rakibini gol yağmuruna tuttu. Kepez'de Ali Sinan'ın golü skoru 5-2 olarak belirledi. Ankaraspor 3. tur biletini cebine koydu.



GÜNÜN DİĞER MAÇLARI

14.00 Adıyaman-Bartın, Pazarspor-Mazıdağı Fosfat, 14.30 Kırşehir Futbol-Kilis Bld, Niğde Anadolu-Yomra, Ankara Demir-Karaman, Serik Bld-1954 Kelkit Bld, 1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Bld, Etimesgut Bld-Yalovaspor, 15.00 Kuşadası-Bulvarspor, Uşakspor-Malatya Arguvan, HES İlaç Afyon-Amberçay Eynesil Bld, Ergene Velimeşe-Elazığ Karakoçan, Sarıyer- Büyükçekmece Tepecik, Çatalca-Bitexen Sapanca Gençlik, Nazilli Bld- Şile Yıldız.