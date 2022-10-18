A Spor’da futbol şöleni

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğuürki Ziraat Tye Kupası'nın 3. Eleme Turu bugün oynanacak 8 maçla start alıyor. Süper Lig ekiplerinin de dahil olmasıyla birlikte birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olacak kupada 4 karşılaşma A Spor ekranlarından naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle ekranlara yansıyacak.
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