Aslan A Spor’da

Türkıye Kupası'nda bugün Galatasaray sahne alıyor... Sarı-kırmızılılar, 3. turda 2. Lig ekibi Kastamonuspor ile saat 21.00'de NEF Stadı'nda karşı karşıya gelecek. G.Saray'da sezon başından beri +3 kuralı nedeniyle şans bulamayan yerli isimler ve yedek kalan yabancı yıldızlar görücüye çıkacak. Birçok futbolcu, göstereceği performansla hocalarının gözüne girmeye çalışacak. G.Saray'ın muhtemel 11'i şöyle: Okan-Dubois, Emin, Ross, Van Aanholt-Berkan, Oliveira, Rashica, Yusuf, Barış Alper-Seferovic.