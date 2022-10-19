Son dakika haberi: Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti! Düzcespor adını bir üst tura yazdırdı...

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu heyecanı A Spor ekranlarında sahne olmaya devam ediyor.
Volkan Demirel önderliğindeki Hatayspor, 3. Eleme Turu'nda evinde Düzcespor'u konuk etti.
Ağırlıklı olarak Hatayspor'un üstün oynadığı maçta Düzcespor'a galibiyeti getiren goller 31. dakikada Emre Gündoğdu'dan ve 95+5'te Eren Karadağ'dan geldi.
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