Son dakika haberi: Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti! Düzcespor adını bir üst tura yazdırdı...

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda evinde Düzcespor'u ağırlayan Hatayspor, 31. dakikada Emre Gündoğdu ve 90+5. dakikada Eren Karadağ'ın kaydettiği golle sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. İşte tüm detaylar...

Giriş: 19.10.2022 20:55 Güncelleme: 19.10.2022 20:59

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu heyecanı A Spor ekranlarında sahne olmaya devam ediyor.

Volkan Demirel önderliğindeki Hatayspor, 3. Eleme Turu'nda evinde Düzcespor'u konuk etti.

Ağırlıklı olarak Hatayspor'un üstün oynadığı maçta Düzcespor'a galibiyeti getiren goller 31. dakikada Emre Gündoğdu'dan ve 95+5'te Eren Karadağ'dan geldi.

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