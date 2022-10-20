Ligde gol sıkıntısı yaşayan Galatasaray, Türkiye Kupası’nda patladı

Türkiye Kupası 3. turunda Galatasaray, Nef Stadyumu'nda karşılaştığı 2. Lig ekibi Kastamonuspor'a fark attı.perdesinin açıldığı 27. dakikada Gomis'in gördüğü Rashica'nın şutu rakibi Ramazan'a çarpınca kaleci Sefa'yı kontrpiyede bıraktı.Devre olmadan Berkan'ın pasında Seferovic aylardır kendisinden beklenen golü atarken zorlanmadı.yarının başında farkı 3'e çıkaranAslan adına sezonun ilk duran top golü, Kerem'in ortasına kafayı vuran Ross'tan geldi. Kaleyi çaprazdan ve kaleciyi karşısında gören Kerem, topun dibine girip skoru 6-0 yaptı.4 Seferovic, Rashica, Ross ve Hamza Akman sarı-kırmızılı formayla ilk gollerini attı.4 Altyapıdan orta saha Baran Aksaka ve stoper Metehan Baltacı A Takım'da ilk defa resmi maça çıktı.4 Okan Kocuk ve yeni transfer Ross ilk kez oynadı.4 Yusuf Demir ve Rashica ilk defa 11'de sahaya ayak bastı.4 Gomis, Galatasaray kariyerinde ilk kez bir maçta 3 asist yaptı.4 Leo Dubois ilk kez gerçek mevkisi olan sağ bekte oynadı.oğum gününü bol gollü bir galibiyetle kutlayan G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, sonunda gol atma sorununu bitirdiklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Haftada tek maç böyle geniş bir kadro için zor oluyordu.Maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler.Bu sonuç, hafta sonu oynayacağımız maç için de güven oldu. Taraftara özellikle teşekkür ediyorum. G.Saray ruhunu ortaya koymamızda onların da etkisi oldu" dedi.7 golle şov yapan Galatasaraylı oyuncular, maç sonu tribüne koştu. Teknik direktör Okan Buruk, yumruk şov yaparken sarı-kırmızılı futbolcular kol kola girerek taraftarlarla zafer şarkıları söyledi.19 Ekim 1973 doğumlu Okan Buruk dün 49 yaşına girdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Galatasaray'da futbolcu olarak kazandığı kupaları hatırlatarak Buruk'un doğum gününü kutladı. Kastamonuspor maçı öncesi Florya'ya sürpriz ziyarette bulunan başkan Dursun Özbek de hocasına pasta ikram etti ve kutlamaya tüm takımla birlikte Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit katıldı.OKAN Buruk'un 63. dakikada oyuna aldığı 18 yaşındaki Hamza Yiğit Akman, 81. dakikada ağları havalandırdı.G.Saray'ın efsanelerinden biri olan Ayhan Akman, oğlunun golünde gözyaşlarını tutamadı.Salı akşamı Riva'ya çıkarma yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'la birlikte TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye şikâyetlerini dile getirmişti. Hakem kararlarından memnun olmayan sarıkırmızılı kulüp, MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz'ı hedef aldı. Hakem atamalarında etkin olduğu düşünülen Ilgaz'ın istifasını isteyen Galatasaray cephesi susmama kararı aldı. Erden Timur bugün 15:00'te Nef Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek ve MHK hakkındaki düşüncelerini ifade edecek.bu sezon transferin son gününde Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir, yerli statüsünde oynayabilmek için atağa kalktı. 4 kez Avusturya Milli Takımı'nın formasını giyerek Türk Milli Takımı'nda oynama şansı kalmayan 19 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'e 2015'ten sonra transfer olduğundan kural gereği yabancı sayılıyor. Babası Trabzonlu olan ve Türkiye'de yerli olarak forma giyebilmek içinTFF Hukuk Kurulu'nun konuyla ilgili gerekli incelemeleri yaptıktan sonra TFF yönetimine bir rapor sunacağı bildirildi