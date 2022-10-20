Ligde gol sıkıntısı yaşayan Galatasaray, Türkiye Kupası’nda patladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Galatasaray, Nef Stadyumu'nda karşılaştığı 2. Lig ekibi Kastamonuspor'a fark attı. Gol perdesinin açıldığı 27. dakikada Gomis'in gördüğü Rashica'nın şutu rakibi Ramazan'a çarpınca kaleci Sefa'yı kontrpiyede bıraktı. 25 metreden füzesi direkte patlayan Berkan, iyi futbolunu asistle süsledi. Devre olmadan Berkan'ın pasında Seferovic aylardır kendisinden beklenen golü atarken zorlanmadı. İkinci yarının başında farkı 3'e çıkaran Gomis, 56. dakikada Rashica'ya golü attırdı. Aslan adına sezonun ilk duran top golü, Kerem'in ortasına kafayı vuran Ross'tan geldi. Kaleyi çaprazdan ve kaleciyi karşısında gören Kerem, topun dibine girip skoru 6-0 yaptı. 18 yaşındaki yıldız adayı Hamza Akman 7. golü attı.
İLKLERİN GECESİ
4 Seferovic, Rashica, Ross ve Hamza Akman sarı-kırmızılı formayla ilk gollerini attı.
4 Altyapıdan orta saha Baran Aksaka ve stoper Metehan Baltacı A Takım'da ilk defa resmi maça çıktı.
4 Okan Kocuk ve yeni transfer Ross ilk kez oynadı.
4 Yusuf Demir ve Rashica ilk defa 11'de sahaya ayak bastı.
4 Gomis, Galatasaray kariyerinde ilk kez bir maçta 3 asist yaptı.
4 Leo Dubois ilk kez gerçek mevkisi olan sağ bekte oynadı.
Gerçek G.Saray ruhunu gösterdik
Doğum gününü bol gollü bir galibiyetle kutlayan G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, sonunda gol atma sorununu bitirdiklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Haftada tek maç böyle geniş bir kadro için zor oluyordu. Kupada gördük ki daha az süre alan oyuncular isteklerini sahaya koydular. Maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler. Gol atma sorunu büyük sıkıntıydı. Çok pozisyona giren bir takımız ama bitirememiştik. Bu sonuç, hafta sonu oynayacağımız maç için de güven oldu. Taraftara özellikle teşekkür ediyorum. G.Saray ruhunu ortaya koymamızda onların da etkisi oldu" dedi.
Taraftarla kutladılarkutladılar
7 golle şov yapan Galatasaraylı oyuncular, maç sonu tribüne koştu. Teknik direktör Okan Buruk, yumruk şov yaparken sarı-kırmızılı futbolcular kol kola girerek taraftarlarla zafer şarkıları söyledi.
Okan Buruk'a sürpriz kutlama
19 Ekim 1973 doğumlu Okan Buruk dün 49 yaşına girdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Galatasaray'da futbolcu olarak kazandığı kupaları hatırlatarak Buruk'un doğum gününü kutladı. Kastamonuspor maçı öncesi Florya'ya sürpriz ziyarette bulunan başkan Dursun Özbek de hocasına pasta ikram etti ve kutlamaya tüm takımla birlikte Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit katıldı.
Hamza babasını ağlattı
OKAN Buruk'un 63. dakikada oyuna aldığı 18 yaşındaki Hamza Yiğit Akman, 81. dakikada ağları havalandırdı. 18 yaşındaki oyuncunun bu golü tribünden kendisini izleyen babası Ayhan Akman'ı ağlattı. G.Saray'ın efsanelerinden biri olan Ayhan Akman, oğlunun golünde gözyaşlarını tutamadı.
Erden Timur konuşacak
Salı akşamı Riva'ya çıkarma yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'la birlikte TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye şikâyetlerini dile getirmişti. Hakem kararlarından memnun olmayan sarıkırmızılı kulüp, MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz'ı hedef aldı. Hakem atamalarında etkin olduğu düşünülen Ilgaz'ın istifasını isteyen Galatasaray cephesi susmama kararı aldı. Erden Timur bugün 15:00'te Nef Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek ve MHK hakkındaki düşüncelerini ifade edecek.
Yusuf'tan TFF'ye 'yerli' başvurusu
G.Saray'ın bu sezon transferin son gününde Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir, yerli statüsünde oynayabilmek için atağa kalktı. 4 kez Avusturya Milli Takımı'nın formasını giyerek Türk Milli Takımı'nda oynama şansı kalmayan 19 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'e 2015'ten sonra transfer olduğundan kural gereği yabancı sayılıyor. Babası Trabzonlu olan ve Türkiye'de yerli olarak forma giyebilmek için avukatları aracılığıyla bir dosya hazırlayan genç kanat oyuncusu, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. TFF Hukuk Kurulu'nun konuyla ilgili gerekli incelemeleri yaptıktan sonra TFF yönetimine bir rapor sunacağı bildirildi
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