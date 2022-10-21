Heyecan fırtınasını Malatya kazandı

F utbolseverleri gole doyuran mücadelede Yeni Malatyaspor, Ağrı 1970 Spor'u normal süresi 3-3 biten maçta penaltı atışlarıyla 5-4 yenerek ZTK'da 4. tura çıktı. Ev sahibi 17'de Yakup Alkan'ın penaltısı ile öne geçse de 54'te Burak Kavlak'ın kendi kalesine attığı golle skor eşitlendi. 67'de Furkan ve 76'da Murat Torun'un penaltısıyla Ağrı temsilcisi 3-1 öne geçti. 81'de Miraç ile ve 89'da Adem Kaba'nın kendi kalesine golleriyle skor 3-3 oldu. 90+2'de kazanılan penaltıda Taner, Malatya kalecisi Eyüp'ü geçemeyince maç uzatmaya gitti. 120 dakika sonunda geçilen penaltı atışlarında Malatya 5'te 5 yaptı ve 1 atışı kaçıran Ağrı'yı 5-4 yendi.



KURA BUGÜN RIVA'DA

TURKUVAZ Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu kura çekimi, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleşecek kura çekiminde federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri hazır bulunacak. Organizasyon A Spor'dan canlı olarak sporseverlerle buluşacak. 54 takım seri başı sistemine göre eşleşirken müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.



G.BİRLİĞİ UZATMADA TURLADI: 3-1

G.BIRLIĞI, TFF 3. Lig'de yer alan Niğde Anadolu FK'yı normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında 3-1 yenerek turladı. Konuk ekip 5'te Yusufhan ile öne geçerken, 45+2'de Ahmet Arda eşitliği sağladı. 110'da Ahmet Arda takımına 2-1'lik üstünlüğü getirdi. 113'te Barış Alıcı skoru ilan etti: 3-1.



BULVARSPOR TEK GOLLE GÜLDÜ: 1-0

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Menemen FK, sahasında 3. Lig ekibi Bulvarspor'a uzatmada yediği golle 1-0 yenildi. İstanbul ekibinin golü 112'de geldi. Menemen savunmasından Kadir'in eline çarpan topta hakem penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Görkem Güven, Bulvarspor'u tura taşıdı.



TUZLA SON NEFESTE BILETI KAPTI: 2-1

ÜÇ golün de uzatmada atıldığı maçta Tuzlaspor, Bursa Yıldırım'ı 2-1 yenerek turu geçen taraf oldu. 105'te Serhan ile öne geçen konuk ekibe Tuzlaspor 112'de Mata'nın golüyle cevap verdi. Karşılaşmanın bu sonuçla biteceği sanılırken 120+1'de sahneye çıkan Ogün Bayrak, Tuzlaspor'u 2-1 öne geçirdi ve ev sahibi ekip bu sonuçla kupada üst tura adını yazdırdı



GAZİANTEP FK GÜLE OYNAYA: 4-0

SÜPER Ligi ekibi Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sarıyer'i sahasında 4-0'lık skorla geçerek tur biletini güle oynaya cebine koydu. 32. dakikada Abdulkadir Parmak'ın attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün giren ev sahibi takım, ikinci yarıda coştu. 78 ve 85'te Joao Figueiredo ve 83'te Alexander Merkel farklı skoru getirdi: 4-0.



GİRESUNSPOR HATA YAPMADI: 3-1

YEŞİL-BEYAZLILAR konuk ettiği 3. Lig ekibi Amasyaspor 1968'i 3-1 yenip vizeyi aldı. Amasya, 38'de Kadir Seven'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak yeşil-beyazlılar, Murat Cem (42), Görkem Sağlam (66) ve Serginho'nun (70) golleriyle galibiyete uzandı.