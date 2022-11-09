Şölen sürüyor

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde bugün 13 karşılaşma oynanacak. Saat 13.00'te 3 maçla başlayacak maratonda taraftarlar, futbol keyfini doyasıyla yaşayacak. Türkiye'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor, mücadelelerin 6'sını şifresiz olarak naklen ekrana getirecek. A Spor'daki futbol şöleninin finalinde ise Beşiktaş-Serik Belediyespor (21.00) müsabakası var. Türkiye Kupası'nda 4. tur yarınki 7 karşılaşma ile tamamlanacak.



GÜNÜN PROGRAMI

13:00 Ümraniye-Efeler 09 Spor Burak Pakkan CANLI

13:00 Giresunspor-Ankaraspor Yiğit Arslan CANLI

13.00 Keçiörengücü–Bulvarspor Ayberk Demirbaş

14.00 Manisa FK-23 Elazığ Demokrat Özgür Güneş

14.00 Altınordu–Bodrumspor Ozan Ergün

14.00 Bandırma-Karacabey Bld. Feridun Daldaş

14.00 Boluspor-Tarsus İY. Erdem Mertoğlu

14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Öİ Safa Yılmaz

14.00 Eyüpspor-Düzcespor Lütfullah Aslan

15:00 Samsunspor-Adanaspor Onur Özütoprak CANLI

17:00 Antalyaspor-Pendikspor Oğuzhan Aksu CANLI

19:00 Gaziantep FK-Kütahya Buğra Taşkınsoy CANLI

21:00 Beşiktaş-Serik Belediye Turgut Doman CANLI