Şölen sürüyor

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde bugün 13 karşılaşma oynanacak. Saat 13.00'te 3 maçla başlayacak maratonda taraftarlar, futbol keyfini doyasıyla yaşayacak. Türkiye'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor, mücadelelerin 6'sını şifresiz olarak naklen ekrana getirecek. A Spor'daki futbol şöleninin finalinde ise Beşiktaş-Serik Belediyespor (21.00) müsabakası var. Türkiye Kupası'nda 4. tur yarınki 7 karşılaşma ile tamamlanacak.
GÜNÜN PROGRAMI
13:00 Ümraniye-Efeler 09 Spor Burak Pakkan CANLI
13:00 Giresunspor-Ankaraspor Yiğit Arslan CANLI
13.00 Keçiörengücü–Bulvarspor Ayberk Demirbaş
14.00 Manisa FK-23 Elazığ Demokrat Özgür Güneş
14.00 Altınordu–Bodrumspor Ozan Ergün
14.00 Bandırma-Karacabey Bld. Feridun Daldaş
14.00 Boluspor-Tarsus İY. Erdem Mertoğlu
14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Öİ Safa Yılmaz
14.00 Eyüpspor-Düzcespor Lütfullah Aslan
15:00 Samsunspor-Adanaspor Onur Özütoprak CANLI
17:00 Antalyaspor-Pendikspor Oğuzhan Aksu CANLI
19:00 Gaziantep FK-Kütahya Buğra Taşkınsoy CANLI
21:00 Beşiktaş-Serik Belediye Turgut Doman CANLI
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