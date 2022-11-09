Ziraat Türkiye Kupası’nda dün

6 gol atan Paşa bir üst tura çıktı
ZİRAAT Türkiye Kupası 4. tur maçında Şenol Can'ın yönetimindeki Kasımpaşa, TFF 2. Lig ekibi 1461 Trabzon'u gole boğdu. Rakibini 6-1'lik skorla mağlup eden Paşa, adını 5. tura yazdırdı. İkişer kez fileleri havalandıran Ali Sühan Demirel ve Aytaç Karayıldızlaştı. Haris Hajradinovic ve Mamadou Fall'un attığı gollerle lacivertbeyazlılar farka koştu. 1461 Trabzon'un tek sayısı, mücadelenin sonuna doğru 88. dakikada Atalay Yıldırım'ın ayağından geldi. TURGUT DOĞAN
Uşak, Malatya'ya 'Demir' yumruk attı
SPOR Toto 1. Lig'de kötü günler geçiren Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'de mücadele eden Uşak Spor'a 1-0'lık skorla boyun eğerek kupaya veda etti. Günün en sürpriz sonucuna imza atan Ege ekibine 5. turu getiren gol 28. dakikada geldi. Sol kanattan ceza sahasına gönderilen pasa İbrahim Demir'in gelişine çektiği şut filelerle buluştu: 0-1. Uşak ikinci yarıda kontrolü elinde tutarken skoru koruyup zafer turuna çıkan taraf oldu.
Esenler Erok'tan Erzurum'a şok!
TFF 2. Lig ekibi Esenler Erokspor, 1. Lig takımı Erzurumspor FK'yı normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçta penaltılarda 3-1 yenerek 5. tura yükseldi. 21 ve 55'te Eyüp Oskan'ın golleriyle coşan Doğu Anadolu ekibine, Erokspor'un cevabı gecikmedi. 62'de İdris Furat farkı indirirken, 83. dakikada Mehmet Aygün'ün kaydettiği gol maçı uzatmaya götürdü. 120 dakika sonunda skor değişmezken penaltılarda daha başarılı olan Erokspor, toplamda 5-3'lük skorla bir üst tura adını yazdırdı.
Alanya, Sakarya'yı kupanın dışına itti
SÜPER Lig'de inişli-çıkışlı bir grafik çizen Corendon Alanyaspor, Türkiye Kupası 4. tur maçında Sakaryaspor'u üç golle devirerek tur atladı: 3-0. 5. dakikada yeni transferi Cavaleiro ile öne geçen Akdeniz temsilcisi, devreyi önde kapattı. İkinci yarı oyuna giren Oğuzhan Aydın, maça damgasını vurdu. 10'ar dakika arayla 77 ve 88. dakikalarda ağları havalandırarak takımının galibiyetini perçinledi.
Ankaragücü'nden gövde gösterisi
TÜRKIYE Kupası 4. tur maçında Ankaragücü, 2. Lig ekibi Amed Sportif'i zorlanmadan 6-2 geçerek bir üst tura çıktı. İlk devrede attığı 4 golle şov yapan Başkent ekibi, 7. dakikada Jese ile perdeyi açtı. 9'da Sinan ve 28'de Zahid farkı üçe taşıdı. İlk golün sahibi Jese, devrenin kapanışını yaptı: 4-0. A.Gücü ikinci yarıya da golle başladı. 46'da sahneye çıkan Chatzigiovannis'in şutu ağlarla buluşurken, 74'te Zahid'in ayağından skor 6-0'a geldi. 85'te Sinan (kk) ve 89'da Taner'in golleri skoru ilan etti: 6-2.
Assombalonga 4'ledi Adana Demir turladı
KUPADA günün kapanış maçı büyük düelloya sahne oldu. Adana Demirspor, 2. Lig takımlarından Nazilli Belediyespor'u 4-3 mağlup etti. 13'te Berkay ile öne geçen Nazilli'ye 15'te yanıt veren Assombalonga, 29'da da penaltıdan durumu 2-1'e getirdi. 34'te Şükrü eşitliği yakaladı. 51'de yine Assombalonga, skoru 3-2'ye taşıdı. 63'te Furkan 3-3'ü bulurken 90+6'da Assombalonga, hem kendisinin hem de takımının 4. golünü atıp fişi çekti.
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