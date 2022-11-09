Ziraat Türkiye Kupası’nda dün

6 gol atan Paşa bir üst tura çıktıTürkiye Kupası 4. tur maçında Şenol Can'ın yönetimindeki Kasımpaşa, TFF 2. Lig ekibi 1461 Trabzon'u gole boğdu. Rakibini 6-1'lik skorla mağlup eden Paşa, adını 5. tura yazdırdı. İkişer kez fileleri havalandıranveyıldızlaştı.ve'un attığı gollerle lacivertbeyazlılar farka koştu. 1461 Trabzon'un tek sayısı, mücadelenin sonuna doğru 88. dakikada Atalay Yıldırım'ın ayağından geldi.TURGUT DOĞANUşak, Malatya'ya 'Demir' yumruk attıToto 1. Lig'de kötü günler geçiren Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'de mücadele eden Uşak Spor'a 1-0'lık skorla boyun eğerek kupaya veda etti.Sol kanattan ceza sahasına gönderilen pasaUşak ikinci yarıda kontrolü elinde tutarken skoru koruyup zafer turuna çıkan taraf oldu.2. Lig ekibi Esenler Erokspor, 1. Lig takımı Erzurumspor FK'yı normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçta penaltılarda 3-1 yenerek 5. tura yükseldi. 21 ve 55'te Eyüp Oskan'ın golleriyle coşan Doğu Anadolu ekibine, Erokspor'un cevabı gecikmedi.kaydettiği gol maçı uzatmaya götürdü. 120 dakika sonunda skor değişmezken penaltılarda daha başarılı olanLig'de inişli-çıkışlı bir grafik çizen Corendon Alanyaspor, Türkiye Kupası 4. tur maçında Sakaryaspor'u üç golle devirerek tur atladı: 3-0.ile öne geçen Akdeniz temsilcisi, devreyi önde kapattı.maça damgasını vurdu. 10'ar dakika arayla 77 ve 88. dakikalarda ağları havalandırarak takımının galibiyetini perçinledi.Kupası 4. tur maçında Ankaragücü, 2. Lig ekibi Amed Sportif'i zorlanmadan 6-2 geçerek bir üst tura çıktı. İlk devrede attığı 4 golle şov yapan Başkent ekibi,ile perdeyi açtı.vefarkı üçe taşıdı. İlk golün sahibiA.Gücü ikinci yarıya da golle başladı.şutu ağlarla buluşurken,skor 6-0'a geldi. 85'te Sinan (kk) ve 89'da Taner'in golleri skoru ilan etti: 6-2.günün kapanış maçı büyük düelloya sahne oldu. Adana Demirspor, 2. Lig takımlarından Nazilli Belediyespor'u 4-3 mağlup etti. 13'te Berkay ile öne geçen Nazilli'ye 15'te yanıt veren Assombalonga, 29'da da penaltıdan durumu 2-1'e getirdi. 34'te Şükrü eşitliği yakaladı. 51'de yine Assombalonga, skoru 3-2'ye taşıdı. 63'te Furkan 3-3'ü bulurken