Kupada devler bugün sahnede

Kartal'ın konuğu Şanlıurfa

Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Beşiktaş bugün TFF 2. Lig temsilcisi Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Kartal, 4. turda Serik Belediyespor'u 3-1'le geçerken Şanlıurfaspor ise 2. turda Karşıyaka'yı 4-2, 3. turda Karaman FK'yi 3-0, 4. turda ise Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup etmişti. Beşiktaş'ta Dünya Kupası'nda sakatlanan Saiss'in yanı sıra Ghezzal ile Oğuzhan Akgün de forma giyemeyecek.



Karadeniz'de derbi zamanı

TARIHINDE 9 kez Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzon, TFF 1. Lig ekibi Samsunspor ile 5. Eleme Turu'nda karşı karşıya geliyor. İki takım daha önce 66 kez karşı karşıya gelirken bordo-mavililer 41 defa kazandı, Samsunspor ile 14 defa güldü. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek.