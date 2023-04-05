Hakemi aldattı!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta ve TFF Hakem Eğitim Danışmanı Hugh Dallas, dün yayıncı kuruluşta tartışılan pozisyonları yorumladı. Orta, F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertlilerin ilk kazandığı penaltı pozisyonu için şu yorumu yaptı: "Burada kesinlikle bir penaltıdan söz edemeyiz, aldatmacadan bahsedebiliriz. Dünyanın hiçbir yerinde bu pozisyona penaltı diyeceklerini düşünmüyorum. Sahada verilen yanlış bir karar. VAR tarafından düzeltilmesi gereken netlikte.Hakemlerimizin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Halil Umut Meler dünyada ön plana çıkmış bir hakemimiz. Buradan kendisi de ders çıkaracaktır."HUGH Dallas ise Konya-G.Saray maçında Ahmet Oğuz'un, Leo Dubois'in bileğine yaptığı ve sonrasında sarı kart gördüğü hareket için "Leo Dubois'e çok net bir müdahale var.Dördüncü hakem bu pozisyonu görüyor ve yakın. Ondan bir müdahale bekleyebilirdik. Bu pozisyonda kırmızı karttan yanayım" dedi.ALANYASPOR-F.Bahçe karşılaşmasında Osayi-Samuel'in, Yusuf Özdemir'e sert hareketine de Orta "Osayi kırmızı kart görmeliydi. Mete Kalkavan'ın elini arkaya götürmesi konusu çok konuşuldu. Hakemlerle konuştum.VAR devreye girmeliydi. Karar kırmızı olarak düzeltilmeliydi" açıklamasını yaptı.G.SARAY-Adana Demir müsabakasında Emre Akbaba'nın, Mertens'e arkadan müdahalede bulunduğu pozisyonu da Hugh Dallas, "Emre Akbaba'nın pozisyonunu hakem ters açıyla gördü. VAR daha iyi gördü. Hakemin görevi futbolcuları korumak.Burada pozisyon kırmızı olmalıydı" şeklinde yorumladı.