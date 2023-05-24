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Türkiye Kupası Haberler Son dakika haberleri: Türkiye Kupası’nda ilk finalist Fenerbahçe! Kanarya, Sivasspor’u 3 golle eledi…

Son dakika haberleri: Türkiye Kupası’nda ilk finalist Fenerbahçe! Kanarya, Sivasspor’u 3 golle eledi…

Son dakika haberleri… Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor’u ağırladı. 0-0 biten eşleşmenin ilk maçında rövanşı 3-0 kazanarak alan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası’nda finale yükseldi. Fenerbahçe’ye final kapısını açan golleri Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi kaydetti. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş: 24 Mayıs 2023, Çarşamba 19:21 Güncelleme: 24 Mayıs 2023, Çarşamba 22:38

Son dakika haberleri… Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu. Yarı final eşleşmesinde Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rövanş maçında istediği sonucu almayı başardı.

Golsüz eşitlikle sona eren ilk maçın ardından rövanşı Kadıköy'de oynanan zorlu mücadele, Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Sivasspor'a karşı maçın başından sonuna kadar oldukça üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertli ekip, rahat bir galibiyet aldı.

İlk 45 dakikada çokça pozisyona girmesine rağmen topu ağlarla buluşturamayan Fenerbahçe, ikinci yarıda erken bulduğu golle Sivasspor savunmasını aştı.

İkinci yarının hemen başında 47. dakikada Ferdi Kadıoğlu, kendi getirdiği topta golü attı ve takımını öne geçirmeyi başardı.

GOL | Fenerbahçe 1-0 Sivasspor

58. dakikada ise Enner Valencia'nın asistinde Michy Batshuayi ağları bularak skoru 2-0 yaptı.

GOL | Fenerbahçe 2-0 Sivasspor

Karşılaşmanın son golü ise 85. dakikada Joshua King'ten geldi. Batshuayi'nin al da at dediği pasla rahat bir gol bulan King, takımını finale taşıdı.

GOL | Fenerbahçe 3-0 Sivasspor

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacağı rakip, yarın oynanacak Ankaragücü - Başakşehir maçıyla belli olacak.

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