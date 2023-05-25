Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda finalin adı belli oluyor! Başakşehir - Ankaragücü maçında 11’ler belli oldu…

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Duarte, Mahmut, Lima, Biglia, Ömer Ali, Berkay, Junazaj, Serdar, Figueiredo.

ANKARAGÜCÜ: Gökhan Akkan, Malcuit, Arda, Mujakic, Kitsiou, Hasan Ali, Djokonavic, Diack, Beridze, Milson, Ali Sowe.

Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, yarın rakibi karşısında istediği skoru alarak adını finale yazdırmaya çalışacak.

Turuncu-lacivertli takımın rakibi ile oynadığı ilk maçta kırmızı kart gören Ahmed Touba yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

ERYAMAN STADI KAPALI GİŞE

MKE Ankaragücü taraftarı, Eryaman Stadı'nda oynanacak rövanş maçına büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın biletleri satışa çıktıktan sonra 24 saat içinde tükendi. Sarı-lacivertli takım dolu tribünler önünde, büyük bir taraftar desteğiyle sahaya çıkacak.

BAŞAKŞEHİR, RAKİBİNE KARŞI SON 13 MAÇI KAYBETMEDİ

Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü karşısında sahaya çıktığı son 13 maçı da kaybetmedi.

İki takımın Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 13 maçın 12'sini İstanbul temsilcisi kazanırken, 1 maç ise berabere bitti. Taraflar arasındaki son 9 maçı da Başakşehir kazandı. Başkent ekibi, rakibi karşısındaki son galibiyetini ise 24 Nisan 2011'de deplasmanda 4-1'lik skorla aldı.

MKE Ankaragücü ile Medipol Başakşehir, tarihlerinde 21 kez karşılaştı. Bu maçların 12'sini Medipol Başakşehir, 4'ünü MKE Ankaragücü kazanırken, 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.