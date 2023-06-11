Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor! Fenerbahçe – Başakşehir finalinde 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapıyor.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda, Valencia, Batshuayi.

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Caner, Touba, Duarte, Ömer Ali, Berkay, Biglia, Serdar, Deniz, Keny, Figueiredo

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i geçerek yaklaşık 9 sene sonra kupa sevinci yaşamayı hedefliyor.

Bu sezon ligde iki takım arasında oynanan 2 karşılaşmayı da Fenerbahçe kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, final karşılaşmasında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde düğünleri olması gerekçesiyle Joshua King ile Miguel Crespo zorlu finalde yer almayacak.

Sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'nin yanı sıra tedavisine devam edilen Altay Bayındır da Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR AVRUPA'YA GİDEBİLMEK İÇİN KUPAYI KAZANMASI GEREKİYOR

Fenerbahçe ile kupa mücadelesi verecek Medipol Başakşehir, Avrupa'ya gidebilmek için kupayı kazanmak istiyor. Gelecek sene Avrupa'da yer almayı hedefleyen Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmak için kupa finalini kazanmak zorunda.

Ligi 2. sırada tamamladığı için UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'nin kupayı kazanması halinde ise ligi 4. sırada tamamlayan Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.