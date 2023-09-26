Bornova 1877, Akhisarspor'u 4-0'la geçti

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol perdesini 12'nci dakikada Oğuz açtı: 1-0. Bornova 1877, 20'inci dakikada Emre'nin golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Bu kez 40'ıncı dakikada Egemen ağları sarstı, skor 3-0 oldu. İlk yarıyı 3-0 önde tamamlayan İzmir ekibi, 56'ncı dakikada Egemen'le bir gol daha buldu: 4-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Bornova 1877 yoluna devam etti.

İlk turdan kupaya veda eden Akhisarspor 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'yi finalde 3-2 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.