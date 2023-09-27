Aliağa FK, Turgutluspo'u mağlup etti

Turgutluspor 32'nci dakikada Berkant'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk Aliağa FK 43'üncü dakikada Mithat'la beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı ve normal süresi 1-1 berabere sonuçlandı. İki takım 15'er dakikalık uzatma anlarının ilk devresinde de eşitliği bozamadı. Aliağa FK 113'üncü dakikada Oğuzlan'la üstünlüğü yakaladı: 1-2. İzmir temsilcisinde bir kez daha sahneye çıkan Oğuzhan 119'uncu dakikada farkı ikiye çıkardı: 1-3. Bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden takım Aliağa FK oldu.