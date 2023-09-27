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Türkiye Kupası Haberler Aliağa FK, Turgutluspo'u mağlup etti

Aliağa FK, Turgutluspo'u mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur mücadelesinde Turgutluspor'a konuk olan Aliağa FK, normal süresi 1-1 sona eren maçta rakibini uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 3-1 mağlup ederek eledi.

Giriş: 27 Eylül 2023, Çarşamba 18:42

Turgutluspor 32'nci dakikada Berkant'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk Aliağa FK 43'üncü dakikada Mithat'la beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı ve normal süresi 1-1 berabere sonuçlandı. İki takım 15'er dakikalık uzatma anlarının ilk devresinde de eşitliği bozamadı. Aliağa FK 113'üncü dakikada Oğuzlan'la üstünlüğü yakaladı: 1-2. İzmir temsilcisinde bir kez daha sahneye çıkan Oğuzhan 119'uncu dakikada farkı ikiye çıkardı: 1-3. Bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden takım Aliağa FK oldu.

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