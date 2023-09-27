Karşıyaka, Bergama Sportif’i yenerek tur atladı

Bu sezon TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 3'te 3 yapıp lider durumda olan Karşıyaka, kupada da yoluna devam etti. Kaf-Kaf kupada sahaya takıma geç katılıp ligde ilk 11'de şans bulamayan isimlerle çıktı.

22'nci dakikada soldan ceza sahasına giren Bergamalı İbrahim'in şutunda kaleci Hasan gole engel oldu.

36'ncı dakikada gelişen konuk ekip atağında Samet'in ara pasıyla ceza alanına giren Erhan Şentürk'ün karşı karşıya pozisyonda şutunda Hasan yine golü önledi.

45'inci dakikada ev sahibi golden oldu. Bergama ceza sahasındaki karambolde Adem Büyük'ün röveşatasını kale içindeki Samet çizgiden çıkardı.

50'nci dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Soldan sıfıra inen Fatih Taşdelen'in zor pozisyonda şutunu kaleci Doğukan kornere çeldi.

52'nci dakikada Karşıyaka öne geçti. Mustafa Durgun'un sağdan kullandığı kornere ön direkte Adem Büyük'ün kafa şutu Bergama defansında Ferhat'a da çarpıp ağlara gitti: 1-0.

89'uncu dakikada soldan ceza alanına giren Mustafa Durgun skoru belirledi: 2-0.