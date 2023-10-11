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Türkiye Kupası Haberler Denizlispor, Burhaniye Belediyespor'a mağlup oldu!

Denizlispor, Burhaniye Belediyespor'a mağlup oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı devam ediyor. Denizlispor, konuk ettiği Burhaniye Belediyespor'a son dakikalarda yediği gollerle 3-2 mağlup oldu ve kupaya 2. turda veda etti. Bölgesel Amatör Ligi takımı Burhaniye Belediyespor ise 3. tura yükselen ekip oldu.

Giriş: 11 Ekim 2023, Çarşamba 20:31 Güncelleme: 11 Ekim 2023, Çarşamba 20:32

Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor ile Burhaniye Belediyespor karşı karşıya geldi. Tempolu oynanan maçta Denizlispor rakibine 3-2 mağlup oldu ve kupaya 2. turda veda etti.

MAÇTAN DETAYLAR

Maçın 19'uncu dakikasında Burhaniye Belediyesporlu futbolcu Kadir Kaya, penaltı golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. Denizlisporlu Mehmet Eren, 44'üncü dakikada iyi vuruşuyla golü atarak 1-1 beraberliği sağladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Denizlisporlu Emre Yıldırım, 57'nci dakikada kafa golüyle takımını 2-1 öne geçirdi. Ancak 87'inci dakikada Burhaniye Belediyesporlu Kadar Kaya, kafa vuruşuyla 2-2 beraberliği sağladı. Maçın 89'uncu dakikasında ise Denizlispor kalecisi Ali Eren'in hatasını iyi değerlendiren Mustafa Kaya takımını 3-2 öne geçirerek Burhaniye Belediyespor'un tur atlamasını sağladı.

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