Denizlispor, Burhaniye Belediyespor'a mağlup oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor ile Burhaniye Belediyespor karşı karşıya geldi. Tempolu oynanan maçta Denizlispor rakibine 3-2 mağlup oldu ve kupaya 2. turda veda etti.

MAÇTAN DETAYLAR

Maçın 19'uncu dakikasında Burhaniye Belediyesporlu futbolcu Kadir Kaya, penaltı golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. Denizlisporlu Mehmet Eren, 44'üncü dakikada iyi vuruşuyla golü atarak 1-1 beraberliği sağladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Denizlisporlu Emre Yıldırım, 57'nci dakikada kafa golüyle takımını 2-1 öne geçirdi. Ancak 87'inci dakikada Burhaniye Belediyesporlu Kadar Kaya, kafa vuruşuyla 2-2 beraberliği sağladı. Maçın 89'uncu dakikasında ise Denizlispor kalecisi Ali Eren'in hatasını iyi değerlendiren Mustafa Kaya takımını 3-2 öne geçirerek Burhaniye Belediyespor'un tur atlamasını sağladı.