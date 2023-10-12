Müthiş düello Tokat’ın

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda dün oynanan maçlar yine nefes kesti. A Spor'dan naklen yayınlanan müsabakada TFF 3. Lig takımlarından Tokat Belediye Plevne Spor, deplasmanda 2. Lig ekibi Zonguldak Kömürspor'u 3-2 mağlup ederek 3. tura yükseldi. Henüz 3. dakikada Burak Seres'in golüyle öne geçen konuk takım, 27'de Kadir Kıra direkt kırmızı kart görünce 10 kişi kaldı. O pozisyonda oluşan penaltıda atışı Oğuzhan Öztürk gole çevirip, skora denge getirdi. Ancak 33'te Burak Seres bir kez daha ağları sarsıp 2-1'i buldu. Durduralamayan Burak, 70'te de fileleri havalandırıp farkı 2'ye yükseltti. 90+4'te Oğuzhan da tekrar sahneye çıktı ancak turu geçen takım, 3-2'lik zaferle Tokat Belediye Plevne oldu.



DİĞER SONUÇLAR

Eynesil Beld-Erbaaspor: 0-2 Kastamonu-Sebat Gençlik: 2-1 Muş 1984-KÇ.Sinopspor: 2-0 Altınordu-Mehmet Akif Ersoy Üni.: 0-1 Arnavutköy-Silivrispor: 6-3 (Uzt.) Etimesgut-Mardin 1969: 3-2 İnegölspor-Doğu Bayazıt: 2-1 (Uzt.) Uşak-Aliağa Futbol: 1-4 Menemen FK-Bursa Yıldırım: 1-0 Nazilli Bld.-Hacettepe 1945: 0-2 Sapanca Gençlik-Talasgücü Bld.: 1-2 Sarıyer-Karabük: 2-1 (Uzt) Serik Bld-M.Arguvanspor: 2-4 (Pen.) Diyarbekirspor-Tepecik: 4-0 Denizli-Burhaniye Beld: 2-3 Afyonspor-Adana 1954 FK: 2-1 (Uzt.)