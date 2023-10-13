Sivas’ta Elazığ bayramı

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarının son gününde iki TFF 3. Lig ekibinin mücadelesinde 23 Elazığ Futbol Kulübü, deplasmanda Sivas 4 Eylül'ü 2-1 yenerek adını bir sonraki aşamaya yazdırdı. Elazığ; Halilcan Doğan'ın kendi kalesine atmasıyla geriye düşse de 24'te Murat Kayalı'nın füzesiyle eşitliği sağladı 1-1. Devreden sonra kontrolü eline alan konuk takımda İlhan Aslanoğlu 63'te takımını öne geçirirken, 79'da da turu perçinledi: 1-3. Elazığspor, 90+2'de bir de penaltıdan yararlanamadı.



GÜNÜN DİĞER MAÇLARI

Pazarspor-Silifke Bld: 2-0 (uzt.) Adıyaman-Bornova: 0-2 Karşıyaka-Biga: 0-1



KURA ÇEKİMİ 17 EKİM'DE

TURKUVAZ Medya'nın yayıncısı olduğu Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları 17 Ekim Salı saat 14.00'te çekilecek. 2. turu geçen Kırşehir, Kırklareli, Isparta 32, Gölcük, Muş, Kastamonu, Erbaa, Tokat Plevne, Etimesgut, Arguvan, Hacettepe, Sarıyer, Burdur, Arnavutköy, Aliağa, Menemen, Talasgücü, İnegöl, Diyarbekir, Burhaniye, Afyon, 23 Elazığ, Bornova, Pazar ve Biga'nın yanı sıra Süper Lig'den 10 takım katılacak.