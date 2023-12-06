Ziraat Türkiye Kupası heyecanı

BULDOZER ANTALYASPOR

Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ile 3. Lig ekibi Kepez Belediyespor kozlarını paylaştı. Antalya'da oynanan maçta ev sahibinin gollerini 11. dakikada Holtmann, 43'te van de Streek, 64'te Larsson, 72 ile 82'de Assombalonga ve 86'da Bahadır Öztürk kaydetti. Konuk Kepez Belediye'nin tek golü ise 45+2. dakikada Ozan Can Dursun'dan geldi. Ayrıca Kepez'in sol beki Serkan Özen, 63'te ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sahadan 6-1 galip ayrılan Antalyaspor bir üst tura yükselirken, Kepez Belediyespor turnuvaya veda etti. Böylece ligde üst üste 2 beraberlik alan Akrepler, kupayla moral depoladı.



KARAGÜMRÜK ÇOK RAHAT

SÜPER Lig ekibi Fatih Karagümrük, TFF 2. Lig temsilcisi Belediye Derincespor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi. 19. dakikada topu penaltı noktası civarında kontrol eden Dresevic, plase vuruşla skoru 1-0 yaptı. 37. dakikada Paoletti'nin gönderdiği yerden sert ortaya ayak koyan Furkan Şeker, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 49'da Serdar Dursun farkı üçe çıkarırken, 63'te Okan Baydemir penaltıdan Derince'nin tek sayısını kaydetti.



ALANYA, KOCAELİ'Yİ TEK GOLLE DEVİRDİ

Süper Lig ekibi Alanyaspor, Trendyol 1. Lig'de son maçını kaybetse de başarılı görüntüsüyle dikkat çeken ve ikinci sırada bulunan Kocaelispor'u Türkiye Kupası'nda saf dışı bıraktı. Turuncu-yeşilliler, sahasında rakibini 1-0 mağlup etti. Alanyaspor'u 5. tura taşıyan golü, 23. dakikada frikikten sert bir vuruşla Balkovec attı.



SAMSUNSPOR'DAN SÜRPRİZE İZİN YOK

SÜPER Lig'de son maçını kazanan Samsunspor, Türkiye Kupası'nda da aradığını buldu. Karadeniz ekibi, sahasında TFF 3. Lig ekibi Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılara 5. turu getiren golleri Ercan Kara, Moryke Fofana ve Barhan Deniz kaydetti.