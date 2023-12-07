Türkiye Kupası’nda Dün

ERZİNCAN UZATMADA FARKA GİTTİ

TFF 2. Lig ekibi 24 Erzincanspor, deplasmanda karşılaştığı Trerdyol 1. Lig takımı Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup ederek, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi. Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümünde iki takım da dengeyi değiştirecek golü bulamayınca uzatmalara gidildi. Konuk takım, bu bölümde fırtına gibi esti... Hasan Kaya 97 ve 114. dakikalarda Erzurumspor filelerini havalandırarak takımına 2-0'lık üstünlüğü getirdi. Muhammed Enes 109. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çevirip maçın skorunu ilan eden isim oldu: 0-3.



KONYA'NIN YENİ ÇARŞI KEYFİ

SÜPER Lig takımı Konyaspor, TFF 3. Lig temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan eledi. 14. dakikada Prip'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Emrehan Gedikli, takımını öne geçirdi: 1-0. 34'te Yasir Subaşı'nın çevirdiği topa sert vuran Yunus Mallı, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0. 74. dakikada Emrehan Gedikli'nin pasında ceza sahası içerisinde Bruno Paz, golünü atıp skoru belirledi: 3-0.



EYÜPSPOR, DEMİR'İ ERİTTİ!

TRENDYOL 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da TFF 2. Lig temsilcisi Ankara Demirspor'u 3-1 yenerek 5. tur biletini kaptı. Eflatun-sarılı ekip, rakibi karşısında Mete Kaan Demir ve Uğur Demirok'un biri penaltıdan iki golüyle sonuca gitti. Ankara Demirspor'un golünü ise İlke Tankul kaydetti.



HATAY'A KUPA MORALİ

SÜPER Lig'de son 6 maçından sadece bir galibiyet çıkarabilen Hatayspor, Türkiye Kupası'nda moral buldu. Mersin'deki mücadelede bordo-beyazlılar, TFF 2. Lig ekibi Düzcespor'u 2-1 yenerek yoluna devam etti. Hatayspor'u zafere taşıyan golleri Armin Hodzic kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise penaltıdan Yakup Ramazan'dan geldi.



TOPLU SONUÇLAR

Sakaryaspor-Ankaraspor:......................... 1-0

Göztepe- 1461 Trabzon:.......................... 3-0

Bodrum FK-Menemen FK:........................ 2-1

Bandırmaspor-Somaspor:......................... 3-1

Ümraniyespor-Çankayaspor:................... 2-1

Gençlerbirliği-Bornova1877:.................. 4-1

Altay-Kırklarelispor:............................... 2-3

Boluspor-Amed SF:............................... 1-0

Adanaspor-Esenler Erokspor:.............. 2-0

Kasımpaşa-Kırşehir Futbol SK............. 4-1

Kayserispor-Van Spor FK.................... 4-0