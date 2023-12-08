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Türkiye Kupası Haberler Kuralar bugün çekiliyor

Kuralar bugün çekiliyor

Giriş: 08 Aralık 2023, Cuma 07:00
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.30'da olacak. Kuraya 4. eleme turundan çıkacak 28 takım ile geçen sezon Avrupa kupalarına giden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor katılacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakalar sonucu tur atlayanlar son 16'ya yükselecek. Kura çekimi, A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

TURU GEÇENLER
Keçiörengücü F. Karagümrük Pendikspor Antalyaspor Samsunspor Alanyaspor Bandırmaspor Kasımpaşa Bodrum 24Erzincanspor Sakaryaspor Boluspor Ümraniyespor Eyüpspor Gençlerbirliği Adanaspor Göztepe Kırklarelispor Konyaspor Hatayspor Kayserispor Trabzonspor Manisa FK Sivasspor Gaziantep FK Ankaragücü Çaykur Rizespor Başakşehir

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