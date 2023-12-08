Kuralar bugün çekiliyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.30'da olacak. Kuraya 4. eleme turundan çıkacak 28 takım ile geçen sezon Avrupa kupalarına giden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor katılacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakalar sonucu tur atlayanlar son 16'ya yükselecek. Kura çekimi, A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.



TURU GEÇENLER

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