Heyecan 5. viteste!

Turkuvaz Medya'nın naklen ve şifresiz olarak yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi dün TFF'nin Riva tesislerinde gerçekleştirildi. Kuraya 4. eleme turundan gelen 28 takım ve Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden '3 Büyük' kulüp ile Adana Demirspor olmak üzere toplam 32 ekip katıldı. Galatasaray, Ümraniyespor ile eşleşirken; Fenerbahçe'nin rakibi Adanaspor oldu. Beşiktaş ise Eyüpspor ile oynayacak. Bir önceki turda Çorum FK'yı geçen Trabzonspor da Manisa FK ile karşılaşacak. Müsabakalar, 9, 10 ve 11 Ocak 2024'te tek maç eleme usulüne göre yapılacak.
TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ
- Beşiktaş-Eyüpspor
- Fatih Karagümrük-Kırklarelispor
- RAMS Başakşehir-Boluspor
- Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor
- EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü
- Fenerbahçe-Adanaspor
- Galatasaray-Ümraniyespor
- Gaziantep FK-Bodrum FK
- MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor
- Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor
- Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor
- Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor
- Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği
- TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe
- Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor
- Trabzonspor-Manisa FK
'100. YILIMIZI TÜM DÜNYA DUYACAK...'
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kura çekiminde 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı hakkında konuştu ve "100 yılın derbisi Riyad'da dünya sahnesinde olacak. Bu sayede Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü tüm dünyaya duyuracağız" dedi. Büyükekşi, Türkiye Kupası'nın formatını da değiştireceklerini söyledi.
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