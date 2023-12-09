Heyecan 5. viteste!

Turkuvaz Medya'nın naklen ve şifresiz olarak yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi dün TFF'nin Riva tesislerinde gerçekleştirildi. Kuraya 4. eleme turundan gelen 28 takım ve Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden '3 Büyük' kulüp ile Adana Demirspor olmak üzere toplam 32 ekip katıldı.Müsabakalar, 9, 10 ve 11 Ocak 2024'te tek maç eleme usulüne göre yapılacak.- Beşiktaş-Eyüpspor- Fatih Karagümrük-Kırklarelispor- RAMS Başakşehir-Boluspor- Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor- EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü- Fenerbahçe-Adanaspor- Galatasaray-Ümraniyespor- Gaziantep FK-Bodrum FK- MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor- Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor- Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor- Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor- Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği- TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe- Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor- Trabzonspor-Manisa FKTFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kura çekiminde 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı hakkında konuştu ve "100 yılın derbisi Riyad'da dünya sahnesinde olacak. Bu sayede Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü tüm dünyaya duyuracağız" dedi. Büyükekşi, Türkiye Kupası'nın formatını da değiştireceklerini söyledi.