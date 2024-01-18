Ziraat Türkiye Kupası’nda dünkü diğer sonuçlar

BAŞAKŞEHİR, BOLU'YU ZOR GEÇTİ

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor'u 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Maçın tek golünü 19. dakikada Keny kaydetti. Turunculacivertlilerin yeni transferi Josef de Souza, 85. dakikada oyuna girerek ilk kez forma giydi. Başakşehirli taraftarlar, karşılaşma öncesinde tribünlerde şehitler ve Filistin için pankartlar açtı. Doğu tribününde "Şehitler ölmez vatan bölünmez", kale arkası tribününde ise "Bir sabah gelecek kardan aydınlık. Dünya çocukların ölmediği bir yer olsun" pankartları yer aldı.



ANTALYASPOR, PENDİK'İ SOLLADI

İKI Süper Lig ekibinin kupadaki mücadelesinde gülen taraf Pendikspor'u 2-1 yenen Antalyaspor oldu. Kırmızı-beyazlılar, evindeki karşılaşmanın 32. dakikasında konuk takımın yeni transferi Umut Nayir'in ayağından ağlarında gördüğü topla 1-0 geriye düştü. 49. dakikada Ufuk Akyol ceza yayı üzerinden şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yollayıp skora denge getirdi. 58. dakikada Van de Streek, Antalya'nın galibiyetini ilan eden vuruşu yaptı: 2-1.



GAZİANTEP, BODRUM'U 90+4'TE ELEDİ

ZİRAAT Türkiye Kupası 5. turunda Gaziantep FK, Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK'yı zor da olsa 1-0 mağlup etmeyi başardı. Kırmızı-siyahlı ekip, Mirza Cihan, Markovic ve Draguşile üç kez direk engeline takılırken aradığı gole 90+4'te ulaştı. Sağ kanatta topla buluşan Markovic'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Djilobodji'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti ve Gaziantep adını kupada son 16 turuna yazdırdı.



SAMSUN UZATMADA MURADINA ERDİ

ALANYASPOR ile Samsunspor Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden mücadeleyi 3-1 kazanan Karadeniz ekibi son 16 turuna adını yazdırdı. Akdeniz temsilcisi, 16. dakikada Eren'in attığı golle 1-0 öne geçti. Samsunspor, 74'te Muhammed Gümüşkaya ile cevap verdi. Maçın normal süresi 1-1 tamamlandı. Kırmızı-beyazlılar, 91. dakikada Soner ile durumu 2-1 yaparken, 120'de sahneye çıkan Muhammet Ali galibiyeti perçinledi: 3-1.



24 ERZINCAN'DAN KUPAYA 'DEMİR' PENÇE

TÜRKİYE Kupası 5. turunda büyük sürpriz yaşandı. 2. Lig Kırmızı Grup ekibi 24Erzincanspor, deplasmanda oynadığı maçta Adana Demirspor'u penaltılarla saf dışı bırakıp son 16'ya yükseldi. Konuk takım, 65'te Ziya ve 77'de Özkan ile 2-0 öne geçti. Mavi Şimşekler, 89'da Michut ve 90+1'de Emre Akbaba ile eşitliği bulup maçı uzatmaya götürdü. Normal süre ve 120 dakika 2-2 sona erdi. Seri penaltılarda 7-6'lık üstünlük sağlayan 24Erzincanspor, büyük bir zafere imza attı.