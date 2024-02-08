18’lik kaleci deniz Başakşehir’i sırtladı

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ve Atakaş Hatayspor müsabakası büyük heyecana sahne oldu. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmayı İstanbul ekibi, penaltı atışlarında rakibine 3-2'lik üstünlük kurarak, 4-3 kazanıp çeyrek finale yükseldi. Turuncu-lacivertlilerin golünü 23. dakikada Keny atarken, Hatay'dan ağları sarsan isim 58'de Matondo idi. Penaltı vuruşlarında ise Matondo ve Doğukan başarılı olurken Vindel, Görkem Sağlam ve Strandberg'e Başakşehir'in 18 yaşındaki kalecisi Deniz Dilmen geçit vermedi. Başakşehir'de de Figueiredo, Berkay Özcan ve Opoku fileleri havalandırdı. Piatek'in vuruşu direkten dönerken, Deniz Türüç'ün şutunu kaleci Bekaj kurtardı.