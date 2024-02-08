Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler 18’lik kaleci deniz Başakşehir’i sırtladı

18’lik kaleci deniz Başakşehir’i sırtladı

Giriş: 08 Şubat 2024, Perşembe 07:04
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ve Atakaş Hatayspor müsabakası büyük heyecana sahne oldu. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmayı İstanbul ekibi, penaltı atışlarında rakibine 3-2'lik üstünlük kurarak, 4-3 kazanıp çeyrek finale yükseldi. Turuncu-lacivertlilerin golünü 23. dakikada Keny atarken, Hatay'dan ağları sarsan isim 58'de Matondo idi. Penaltı vuruşlarında ise Matondo ve Doğukan başarılı olurken Vindel, Görkem Sağlam ve Strandberg'e Başakşehir'in 18 yaşındaki kalecisi Deniz Dilmen geçit vermedi. Başakşehir'de de Figueiredo, Berkay Özcan ve Opoku fileleri havalandırdı. Piatek'in vuruşu direkten dönerken, Deniz Türüç'ün şutunu kaleci Bekaj kurtardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda rahat turladı! Kanarya, Gaziantep FK’yı 2 golle geçti…
İsmail Kartal ile Marius Sumudica arasında gerginlik sürüyor! "Muhatap olmak istemiyorum"
Başakşehir, Türkiye Kupası'nda Hatayspor'u penaltılarda yıktı
Konyaspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Marius Sumudica, mağlubiyeti değerlendirdi