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Türkiye Kupası Haberler Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Giriş: 26 Şubat 2024, Pazartesi 19:47

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ile Joshua King kadroya alınmadı. Henüz hazır olmayan Fred'in yanı sıra Çağlar Söyüncü de kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Sakatlığını atlatan Bright Osayi-Samuel ise kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Aküyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Efekan Karayazı, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.

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