Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe ve TFF paylaşımı! Mauro Icardi sessizliğini bozdu

Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye verilen bir maç men cezasının onanmasının ardından bu cezayı az bulan Fenerbahçe'nin yanı sıra TFF'ye tepki gösterdi.

Kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılan mesajda, "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı şampiyonluğumuzla yeneceğiz." ifadesi kullanıldı.

Bu paylaşımda Fenerbahçe ile TFF etiketlenirken, iki hesabın arasına "el sıkışma" emojisi konuldu.

MAURO ICARDI'DEN PAYLAŞIM

Ayrıca Mauro Icardi, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Şampiyonluk kutlamalarından teknik direktör Okan Buruk ile fotoğrafını paylaşan Icardi, "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf." ifadelerini kullandı.