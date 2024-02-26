Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe ve TFF paylaşımı! Mauro Icardi sessizliğini bozdu

Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe ve TFF paylaşımı! Mauro Icardi sessizliğini bozdu

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yönelik paylaşım yaptı. Ayrıca Mauro Icardi sosyal medya hesabından flaş bir fotoğraf yayınladı.

Giriş: 26 Şubat 2024, Pazartesi 19:50 Güncelleme: 26 Şubat 2024, Pazartesi 19:52

Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye verilen bir maç men cezasının onanmasının ardından bu cezayı az bulan Fenerbahçe'nin yanı sıra TFF'ye tepki gösterdi.

Kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılan mesajda, "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı şampiyonluğumuzla yeneceğiz." ifadesi kullanıldı.

Bu paylaşımda Fenerbahçe ile TFF etiketlenirken, iki hesabın arasına "el sıkışma" emojisi konuldu.

MAURO ICARDI'DEN PAYLAŞIM

Ayrıca Mauro Icardi, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Şampiyonluk kutlamalarından teknik direktör Okan Buruk ile fotoğrafını paylaşan Icardi, "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe ve TFF paylaşımı! Mauro Icardi sessizliğini bozdu
Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı!
Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu