A Spor’da şölen

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı dün başlarken, bugün ise iki dev maç ile devam edecek. Saat 17.30'da A Spor'da ekrana gelecek ilk karşılaşmada Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Kadir Sağlam'ın yöneteceği mücadelede kazanan takım, G.Saray-Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Günün diğer maçı ise saat 20.45'te Tüpraş Stadı'nda… Son haftalarda Fernando Santos yönetiminde çıkışa geçen Beşiktaş, Konyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Her iki mücadele de A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.