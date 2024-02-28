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Fahrudin Omerovıc: "Süper Lig'i düşünerek..."

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Omerovıc, siyah-beyazlıları tebrik etti.

Giriş: 28 Şubat 2024, Çarşamba 23:29 Güncelleme: 28 Şubat 2024, Çarşamba 23:29

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovıc, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Hak ettiği bir galibiyet aldı. Ligi düşünerek daha fazla rotasyona gitmek zorunda kaldık. İlk devrede lig maçındaki gibi senaryo oldu. Hatalardan gol yedik ama futbol hata oyunu. Sevindirici olan Muhammet Demir'in 9 ay sonra sahaya dönmesi. Yaklaşık 60 dakika sahada kaldı. İlerleyen dönemde bize çok katkı sağlayacak. Kalan 11 lig maçında her oyuncu benim için çok önemli." diye konuştu.

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