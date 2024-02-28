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Türkiye Kupası Haberler Son dakika haberi: Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş ile Konyaspor, Tüpraş Stadı'nda kozlarını paylaşacak. haberimizden canlı olarak izleyebileceğiniz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika Beşiktaş - Konyaspor maçı haberinin tüm detayları...

Giriş: 28 Şubat 2024, Çarşamba 19:40 Güncelleme: 28 Şubat 2024, Çarşamba 19:46

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele saat 20.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Omar Colley, Masuaku, Musrati, Salih, Gedson, Rashica, Muçi, Semih

Konyaspor: Deniz, Cebrail, Damjanovic, Hadebe, Yasir, Soner, Cicaldau, Niangbo, Yunus, Oğulcan, Muhammet

Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0'la geçtikten sonra Bitexen Antalyaspor'u da 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Konyaspor ise 3. turdan katıldığı kupa macerasında Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0 yendi. 4. turda Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u da aynı skorla geçen yeşil-beyazlı ekip, 5. turda Göztepe'yi uzatmalarda 2-1 mağlup etti. Son 16 turunda EMS Yapı Sivasspor'u uzatmalarda 1-0 yenen Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakasını kazanan ekip, yarı finale yükselerek adını son 4 takım arasına yazdıracak.

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