Son dakika haberi: Galatasaray'ın konuğu Fatih Karagümrük! Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oluyor...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşıyor. RAMS Park'ta yapılan maç saat 20.45'te başladı. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşma ATV'den yayımlanıyor.

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Galatasaray 0-0 Fatih Karagümrük

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Sergio Oliveira, Berkan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Barış Alper

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Emir Tintiş, Feghouli, Eysseric, Bertolacci, Ryan Mendes, Can Keleş, Marcao

Kupaya 5. turdan başlayan Galatasaray, Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 4-1'le geçtikten sonra son 16 turunda aynı ligden Teksüt Bandırmaspor'u da 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Organizasyona 4. turdan dahil olan VavaCars Fatih Karagümrük ise sırasıyla TFF 2. Lig temsilcileri Belediye Derincespor ile Kırklarelispor'u ve Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor'u eledi.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finali geçecek takım, yarı finalde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.