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Türkiye Kupası Haberler Son dakika haberi: Galatasaray'ın konuğu Fatih Karagümrük! Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oluyor...

Son dakika haberi: Galatasaray'ın konuğu Fatih Karagümrük! Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oluyor...

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Fatih Karagümrük, RAMS Park'ta kozlarını paylaşıyor. Kazanan takımın yarı finalde Trabzonspor'la eşleşeceği mücadelede ilk düdük çaldı. İşte haberimizden canlı olarak izleyebileceğiniz Galatasaray - Fatih Karagümrük haberinin tüm detayları...

Giriş: 29 Şubat 2024, Perşembe 19:48 Güncelleme: 29 Şubat 2024, Perşembe 20:46

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşıyor. RAMS Park'ta yapılan maç saat 20.45'te başladı. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşma ATV'den yayımlanıyor.

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Galatasaray 0-0 Fatih Karagümrük

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Sergio Oliveira, Berkan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Barış Alper

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Emir Tintiş, Feghouli, Eysseric, Bertolacci, Ryan Mendes, Can Keleş, Marcao

Kupaya 5. turdan başlayan Galatasaray, Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 4-1'le geçtikten sonra son 16 turunda aynı ligden Teksüt Bandırmaspor'u da 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Organizasyona 4. turdan dahil olan VavaCars Fatih Karagümrük ise sırasıyla TFF 2. Lig temsilcileri Belediye Derincespor ile Kırklarelispor'u ve Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor'u eledi.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finali geçecek takım, yarı finalde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

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