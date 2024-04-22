Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Son dakika haberi: Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kafilesi belli oldu! Kara Kartal'da 5 eksik...

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kafilesi belli oldu! Kara Kartal'da 5 eksik...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü oynayacağı karşılaşma öncesi kamp kadrosunu açıkladı. İşte tüm detaylar...

Giriş: 22 Nisan 2024, Pazartesi 14:50 Güncelleme: 22 Nisan 2024, Pazartesi 15:07

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığı bulunan Serkan Emrecan Terzi ile tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl kadroya alınmadı.

Sakatlıkları geçen Mert Günok, Omar Colley, Salih Uçan ve Arthur Masuaku da kamp kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Jackson Muleka, Fahri Kerem Ay, Umut Meraş, Gedson Fernandes.

EN SON HABERLER

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemleri belli oldu!
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
Son dakika haberi: Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kafilesi belli oldu! Kara Kartal'da 5 eksik...
Abdullah Avcı, kariyerini Türkiye Kupası ile taçlandırmak istiyor
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş programı açıklandı