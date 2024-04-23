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Final yolunda ilk adım

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında bugün Ankaragücü ile Beşiktaş saat 20.30’da karşılaşacak

Giriş: 23 Nisan 2024, Salı 07:01 Güncelleme: 23 Nisan 2024, Salı 07:24
TURKUVAZ Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük heyecan bugün başlıyor. Yarı final ilk karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş, saat 20.30'da Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak eşleşmesinin rövanş mücadelesi 7 Mayıs'ta Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak. İki maç sonunda üstünlük kuran takım, Fatih Karagümrük ile Trabzonspor eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak. Mücadele ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabaka öncesi ve sonrasında ise A Spor'da özel yayınlar, röportajlar ve analizlerle futbol dolu bir gece yaşanacak.

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