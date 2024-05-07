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Türkiye Kupası Haberler Beşiktaş, Ankaragücü karşısında tur peşinde | İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Ankaragücü karşısında tur peşinde | İlk 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. İlk maç 0-0 eşitlikle sona ererken, iki takım da finale yükselmek için mücadele edecek. Dev karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Giriş: 07 Mayıs 2024, Salı 19:25 Güncelleme: 07 Mayıs 2024, Salı 19:33

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. İlk maç 0-0 eşitlikle sona ererken, iki takım da finale yükselmek için mücadele edecek. Dev karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Muci, Ghezzal, Rashica, Semih

Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Radakovic, Mert, Mujakic, Tolga, Efkan, Flips, Bassagog, Tasos, Bajic

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat 20:30'da ATV'den canlı yayınlanacak.

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