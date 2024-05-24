Kupaya kartal pençesi

Beşiktaşlı futbolcular kupayı aldı duygularını şöyle dile getirdiler:Zor bir sezon oldu ama bu kupayı çok hak ettik. Beşiktaş'ın çocuklarına hediyemiz olsun.Hem kendimiz için hem de taraftarımız için elimizden gelenin en iyisini yaparak kupayı kazandık.Şimdi parti zamanı. Kupayı aldık ve Avrupa'ya gidiyoruz.Buraya uzun bir yoldan geldik. İyi bir sezon geçirmedik ama taraftarımızın desteğiyle bu kupayı Beşiktaş'ın müzesine getirdik; çok mutluyuz.9. kupam oldu benim, inşallah böyle devam eder.Çok mutluyuz. Sezonu güzel geçirmedik ama güzel noktaladık. Amacımıza ulaştık.Kupası yolculuğuna 5. turda Eyüpspor'u (4-0) eleyerek başlayan Beşiktaş, Son 16'da Antalya (2-1), çeyrek finalde Konya (2-0), yarı finalde A.Gücü'nü (0-0 /1-0) eleyerek adını finale yazdırdı. Ve dün Trabzon zaferiyle mutlu sona ulaştı. Kartal bu şampiyonluklaödülün de sahibi oldu. Final oynama başarısı gösteren Trabzonspor isekazandı.KUPAYI kazanarak Avrupa Ligi'ne play-off turundan başlama hakkını elde eden Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden bazıları da belli oldu: Ajax, Braga, Union St.Glloise, Sparta Prag, Partizan, Malmö, LASK Linz, Molde, Viktoria Plzen, Sheriff, APOEL.Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kutladı. Başkan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "2024 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş'ı, tüm Beşiktaş camiasını ve taraftarlarını canıgönülden tebrik ediyorum" ifdalerini kullandı. Öte yandan karşılaşmayı stattan izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da iki takımı kutladı ve Avrupa'da başarı diledi.Bu sezongörevden ayrıldığı dönemlerdetakımın başına geçen SerdarTopraktepe, sezonu kupayla taçlandırdıve kariyerinin ilk şampiyonluğunuyaşadı.maç sonuTaraftarımız muhteşem. Beşiktaşher zaman şampiyonluğa oynar.Ben her zaman Beşiktaş'ın içindeyim.Futbolcu ve hoca olarak bu kupayıaldığım için mutluyum" dedi.OGÜN ŞAHİNOĞLU