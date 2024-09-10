Kupa şöleni başlıyor!

Futbolseverleri ATV ve A Spor ekranlarına kilitleyen Ziraat Türkiye Kupası başlıyor… Heyecan dolu 1 . turda bugün iki müsabaka oynanacak. Saat 14.00'te 3. Lig takımı Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklal Spor ile Bölgesel Amatör Lig ekibi Kilis Belediyespor kozlarını paylaşacak. Saat 15.00'te ise Bölgesel Amatör Lig kulüplerinden Sinopspor ile 3. Lig takımı Düzce Cam Düzcespor karşılaşacak. A Spor ekranlarından yayınlanacak bu mücadeleyi hakem Aslan Gökhan Çelik yönetecek. Toplam 32 takımın boy göstereceği 1. turda diğer maçlar yarın ve 12 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek. Rövanşı olmayan müsabakalarda kazanan ekipler 2. tura yükselecek.