Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler

Kupa şöleni başlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda bugün iki maç oynanacak. Saat 15.00’te Sinopspor-Düzcespor müsabakası A Spor’dan naklen yayınlanacak

Giriş: 10 Eylül 2024, Salı 07:00
Futbolseverleri ATV ve A Spor ekranlarına kilitleyen Ziraat Türkiye Kupası başlıyor… Heyecan dolu 1 . turda bugün iki müsabaka oynanacak. Saat 14.00'te 3. Lig takımı Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklal Spor ile Bölgesel Amatör Lig ekibi Kilis Belediyespor kozlarını paylaşacak. Saat 15.00'te ise Bölgesel Amatör Lig kulüplerinden Sinopspor ile 3. Lig takımı Düzce Cam Düzcespor karşılaşacak. A Spor ekranlarından yayınlanacak bu mücadeleyi hakem Aslan Gökhan Çelik yönetecek. Toplam 32 takımın boy göstereceği 1. turda diğer maçlar yarın ve 12 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek. Rövanşı olmayan müsabakalarda kazanan ekipler 2. tura yükselecek.

EN SON HABERLER

Türkiye Kupası’nda ilk tura geri sayım
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu.
‘Süper’ Kupa ‘süper’ reyting
SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın tarihi hezimeti sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray'a olay sözler! “Vasat bile değil…”
Salih Uçan: “İnşallah bu sene Süper Lig’i de kazanırız”