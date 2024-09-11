Haber hattı

DÜZCE, SİNOP'TA İSTEDİĞİNİ ALDI

ZIRAAT Türkiye Kupası 1.tur maçında Düzcespor, deplasmanda Bölgesel Amatör Lig ekibi Sinopspor'u 2-0 mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı. A Spor'dan naklen yayınlanan ve Sinop Üniversitesi Stadı'nda oynanan maçta kırmızı-lacivertli ekip, karşılaşmanın 17. dakikasında Fatih Gök'ün kaydettiği çok şık golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 89. dakikasında kazanılan penaltı atışını ağlarla buluşturan Sercan Uslu, skoru 2-0'a getirdi. Bu skorla Düzcespor 2. tura yükseldi.



KİLİS BELEDİYE TEK GOLLE TURU KAPTI

ZIRAAT Türkiye Kupası 1'nci tur maçları, TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraş İstiklal Spor ile Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kilis Belediyespor arasında oynanan karşılaşmayla başladı. Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası'ndaki müsabakayı konuk takım Kilis, 26'ıncı dakikada Arif Bostancı ile bulduğu golle kazanarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.



KUPADA HEYECAN 12 MAÇLA SÜRÜYOR

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 1'inci tur bugün oynanacak 12 karşılaşmayla devam edecek. A Spor ekranlarından iki mücadele canlı yayınlanacak. Saat 13.30'da başlayacak Çankırı Futbol SK-Kırıkkale FK ile 16.00'daki Uşakspor- Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor maçları A Spor'da naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.